Kayserili şehit polisler anıldı

Kayseri İl Emniyet Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Kayserili şehit polisler anıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Polis Şehitliği ziyaret edildi.

Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Asri Mezarlık’ta bulunan Polis Şehitliği’nde program düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve protokol üyeleri, şehit aileleri ile tek tek görüşerek sohbet etti. Aydın ve beraberindekiler; daha sonra şehit kabirlerine karanfil koydu.

Programa; İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, askeri yetkililer, emniyet müdürlüğü personelleri, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Kayserili şehit polisler anıldı
Kayserili şehit polisler anıldı
Kayserili şehit polisler anıldı
Kayserili şehit polisler anıldı
Kayserili şehit polisler anıldı
Kayserili şehit polisler anıldı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

İl Sağlık Müdürü Erşan'dan Kanser Haftası'nda vatandaşlara çağrı
İl Sağlık Müdürü Erşan'dan Kanser Haftası'nda vatandaşlara çağrı
Pınarbaşı Seçimlerinde Fetöcü Kumpası İddiası
Pınarbaşı Seçimlerinde Fetöcü Kumpası İddiası
Başkan Palancıoğlu: Vatandaşın bize mesajını gayet net bir şekilde aldık
Başkan Palancıoğlu: Vatandaşın bize mesajını gayet net bir şekilde aldık
Polis ekiplerinden bayram denetimi
Polis ekiplerinden bayram denetimi
Şehit Çullu düzenlenen törenle memleketine uğurlandı
Şehit Çullu düzenlenen törenle memleketine uğurlandı
CHP, Pınarbaşı'ndaki iptal kararına itiraz edecek
CHP, Pınarbaşı’ndaki iptal kararına itiraz edecek