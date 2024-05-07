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Akü hırsızları önce kameraya, sonra polise yakalandı

Kayseri'de 2 aracın aküsünü çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 12 saatlik kamera görüntüsünü izlemesi sonucu kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Akü hırsızları önce kameraya, sonra polise yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 2 aracın aküsünü çalan 2 şüpheli, polis ekiplerinin 12 saatlik kamera görüntüsünü izlemesi sonucu kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Kocasinan ilçesinde farklı tarihlerde 2 araçtan meydana gelen akü hırsızlığı ile ilgili Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 12 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler; hırsızlık olaylarını H.B. ve A.A.’nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, aküler de sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akü hırsızları önce kameraya, sonra polise yakalandı
Akü hırsızları önce kameraya, sonra polise yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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