Elindeki kurusıkı tabanca ateş alınca yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Elindeki kurusıkı tabanca ateş alınca yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, elindeki kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi 4088. Sokak’ta iddiaya göre elindeki kurusıkı tabanca ateş alan T.T. (25) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elindeki kurusıkı tabanca ateş alınca yaralandı
Elindeki kurusıkı tabanca ateş alınca yaralandı
İHA
Kayseri Gündem

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