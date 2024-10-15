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  • Alacağını alamadı gibi, hem küfür hem de 5 ay hapis cezası yedi

Alacağını alamadı gibi, hem küfür hem de 5 ay hapis cezası yedi

Kayseri'de ortak besicilik yaptığı Y.A.'dan alacağını istedi. Ondan hem küfür hem de 'tehdit' suçundan yargılanan Y.K. 5 ay hapis cezası yedi.

Alacağını alamadı gibi, hem küfür hem de 5 ay hapis cezası yedi

İncesu ilçesinde iddiaya göre  hayvancılık yapan Y.A., Y.K. ile ortak besicilik yaptı. Ortaklığı bitirmek isteyen taraflardan Y.K. parasının kalanını alamadığı gerekçesiyle Y.A.‘yı tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 

SANIK: BORCUNU İSTEDİM, KÜFRETTİ
Y.K. mahkemede, “Kurbanlık hayvan vermiştim kendisinde 350 bin lira verecekti. Kendisine hayvanları verdim onun da hayvanları vardı birleştirip kurbanlık olarak satacaktık. Çoban sıkıntısı çekiyorduk. Kurban bayramı yaklaştığı için 6 ay vade vermiştim. Bana alacağımdan 200 Bin TL verdi, 150 Bin TL’yi vermedi. Telefon açtım ‘senet yok bir şey yok dedi’ küfür etti. 

Seni de öldürürüm onu da bitiririm diye sinirle söyledim. Çok pişmanım. Geri kalan paramı da vermedi” dedi. Sanık ‘tehdit’ suçundan 5 ay hapis cezası aldı.

Haber Merkezi

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