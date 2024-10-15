Tramvayda vatman olmanın şartları ve ince noktaları

Kayseri’de toplu ulaşımların başlarında gelen şehir içi raylı sistem tramvaylar, şehir içi ulaşımda önemli rol oynuyor. Tramvayların sürücülerine ise ‘vatman’ ismi veriliyor. Peki vatmanlık nedir, nasıl vatman olunur? Vatandaşların tramvaylarda ve tramvay istasyonlarında nelere dikkat etmesi gerekir sorularını ise Raylı Sistemler İşletme Şefi Eyüp Kaygısız yanıtladı. İşletme Şefi Kaygısız, vatmanlık mesleği hakkında, “Vatmanlığı biz şöyle adlandırıyoruz, Kent içi raylı sistemdeki araç sürücülerine biz vatman diyoruz. Vatman olmak için önce kişilerin meslek liselerinin elektrik, elektronik, elektrik-elektronik ve makine motor gibi bölümlerinden mezun olması gerekiyor. B sınıfı ehliyete sahip olmalarını istiyoruz ve 22-28 yaş aralığındaki genç arkadaşlarımızı tercih ediyoruz. Toplamda bizim şu an 156 adet makinistimiz var; bu makinistlerin 8’ini bayan sürücüler oluşturmaktadır. Biz 49 iş günü makinistlere vatmanlık eğitimi veriyoruz; bu eğitim sürecinde başarılı olan kişileri kadromuza istihdam ediyoruz. Araç içerisindeki kişiler, daha sonradan hareket edip kapılar kapanacağı zaman inmeye çalışıyorlar. Bu durum, diğer istasyonlarda bekleyen yolcularımızın gecikmesine sebep oluyor. İstasyonda bekleyen yolcularımızın da aynı şekilde kapı önlerinde bekleyip, inecek yolcularımıza geldikleri zaman müsaade etmelerini, öncelik tanımalarını bekliyoruz. Genel olarak vatandaşımıza bu hizmeti sunmaktan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.

‘İSTASYONLADAKİ SARI ÇİZGİLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR’

Vatman Enis Akın ise tramvayların içerisinde ve istasyonlarda vatandaşların uyması gereken kurallara dikkat çerkerek bu kuralların hayati önem taşıdığını ifade etti. Vatman Akın konuyla ilgili, “Bu mesleğe 2014 yılında bir sınav açıldığını duydum. Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından sınav yoluyla yazılı sınava girdik öncelikle, daha sonrasında psikoteknik sınavına girdik; sonrasındaysa 3 aylık bir eğitim sonucunda vatman olarak göreve başladık. Vatman olarak her şeye dikkat etmemiz gerekiyor; yolda yürüyen yayalara, hat üzerinde gelen araçlara, kavşak bölgesindeki araçlara yani birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim yolculardan beklentilerimiz istasyonda beklerken sarı çizgilerin gerisinde beklemeleri, engelli ve çocuk arabası olan yolcularımızın uygun kapılardan binmesi gerekmektedir. İkincisi de, araç içerisinde bas-konuş cihazları var; bunları gereksiz yere kullandıkları zaman bize burada fazladan bir meşguliyet oluşturuyorlar. Sürekli basıyorlar ama neticesinde hiçbir şey olmadığını öğreniyoruz. Bizim araç içerisinde acil kollarımız var; içeride bir yolcu bayıldığı zaman ya da rahatsızlanan bir yolcu olduğu zaman onları hemen çekiyorlar. Daha çok dikkat etmelerini, boş yere kullanmamalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.