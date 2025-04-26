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  • Alacak verecek kavgasını ayırmak isterken silahla yaralanan şahsın durumu ciddiyetini koruyor

Alacak verecek kavgasını ayırmak isterken silahla yaralanan şahsın durumu ciddiyetini koruyor

Alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgayı ayırmak isterken yaralanan şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alacak verecek kavgasını ayırmak isterken silahla yaralanan şahsın durumu ciddiyetini koruyor

Olay, 23 Nisan Cuma saat 20.00 sıralarında, Kocasinan İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Pusula Caddesinde meydana geldi. M.K. aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan A.E. ile kavga etti. 

M.K., A.E. ile kavgayı ayırmak isteyen İ.D.yi yaraladı. Kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan İ.D.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Haber Merkezi

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