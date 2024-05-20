Aladağlar'da 'Türkiye'nin Gücü Gençliği' tırmanışı

Niğde’de 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aladağlar’a tırmanış programı düzenlendi.

’Türkiye’nin Gücü Gençliği’ temalı tırmanışa Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Hakimi Bayram Ünlü, dağcılar ve üniversite öğrencileri katıldı. Tırmanışla 2 bin 200 rakımlı Aladağlar Arpalık mevki, 2 bin 900 rakımlı Kapı ve Teke Pınarı mevki ile Dipsiz Göle ulaşıldı. Vali Çelik; Aladağlar’ın bir değer olduğunu söylediği konuşmasında önemli günlerde Aladağlar’da tırmanış etkinlikleri yapılacağını söyledi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, "15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim’de böyle aktiviteler yapacağız. Gençlerin cumhuriyetin değerini kavrama konusunda bu tür aktivitelerle ihtiyacı var. 19 Mayıs’ın 105. yıl dönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yakmak için Anadolu’ya ayak bastığı gündür. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, bu bayrak ve vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.