Aladağlar'da mahsur kalan bir turist daha kurtarıldı
Aladağlar'da, gezinti sırasında 5 metre yükseklikteki kayalıktan düşen 74 yaşındaki İspanyol turist mahsur kaldı. Ekiplerin çabası neticesinde kurtarılan turist Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu ay içinde 2 turist daha mahsur kaldığı Aladağlar'dan kurtarılmıştı.
Aladağlar’da mahsur kalan turist kurtarıldı
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar’da 74 yaşındaki İspanyol turist gezinti yaptığı sırada yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kayalıktan düştü. Düşme sonucu yaralanan turistin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE VE JAK ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan turist, ilk müdahalenin ardından askeri helikopter ile Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü.