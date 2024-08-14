Milletvekili Ayşe Böhürler TYB şiir programına konuk oldu

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadın Kolları Başkanı Meral Bulut, kadın şair ve yazarlarla birlikte düzenledikleri programla ilgili şu bilgileri verdi:

“Tarihi bir mekanda güzel ve anlamlı bir program oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Meral Koşar, MHP Kaçep Kadın Kolları Başkanı Sayın Gülsüm Gökçe Hanımefendilerin katılımıyla güzel gururlu bir programa daha imza atıldı. Şiir soframızda birbirinden güzel okunan anlamlı şiirler programa damga vurdu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Sayın Feride Sakarya Hanım ve yakın arkadaşları, Kaymek Müdiremiz sevgili Mürşide Aslan Hanım, doktorlarımız, tiyatro üstadlarımız, Kayserimizin mücadeleci, başarılı, azimli, örnek ve alanlarında öncü kadınları etkinliğimize iştirak ettiler. Kendilerine destekleri için çok teşekkür ederiz. Ayrıca katılım sağlayan hepsinin ismini burada tek tek sayamadığımız tüm kıymetli misafirlerimize de teşekkür ederiz. Daha nice anlamlı programlarda buluşmak dileğiyle. Sağolsunlar varolsunlar.”

Programda yapılan konuşmaların ardından, şiirleri ile misafirlere hitap eden kadın şairlerin hitaplarının ardından toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.