Başkan Büyükkılıç: 'Hizmetten hizmete koşuyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerinde kullanılmak üzere maliyeti 500 milyon TL olan 58 iş makinesinin hizmete alım törenine katılarak “Kayseri gelişiyor güzelleşiyor, hizmetten hizmete koşuyoruz” dedi.

Kayseri’de yerel yönetim faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmek adına personel eğitimlerini yanı sıra görev üstlenecek iş makinesi ve ekipmanlarını yenileyerek, sayısını arttırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi envanterine katılan 58 iş makinesinin hizmete alım töreni gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, ilçe belediye başkanları, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler, personel ve vatandaşlar katıldı.

“Biz 58 tane araç aldık. Kendi öz malımız”

Büyükşehir bünyesinde hizmete başlayacak 58 adet iş makinesinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı’na sığmamasından dolayı millet bahçesini tercih ettiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “58 tane araç aldık. Kayseri gelişiyor, güzelleşiyor. Hizmetten hizmete koşuyoruz. Tüm ekibimi buradan tebrik ediyorum, bağrıma basıyorum. Biz birliğin, beraberliğin, ay yıldızlı Türk bayrağının altında vatanına, milletine, devletine sahip çıkan insanların olduğu güzel şehirde yaşıyoruz, kadir kıymetini bilmeliyiz, biliyoruz zaten” diye konuştu.

Kayseri’nin olumsuz paylaşılacak hiçbir boyutunun söz konusu olmadığını vurgulayan Büyükkılıç, aidiyet duygusu ile ötekileştirmeden, ayrıştırmadan 16 ilçe ile birlikte çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri ile birlikte 16 ilçeye de doğal gazın ulaştığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, son dönemde alınan araçların dışında Büyükşehir’in 400’ün üzerinde aracı olduğunu paylaştı. Büyükkılıç, şehirdeki hizmetlerin etkin ve nitelikli gerçekleştirilebilmesi için hizmete giren 500 milyon TL’lik iş makinesi yatırımının, Kayseri için hayırlı olmasını diledi.

Hizmetten hizmete yatırımdan yatırıma koştuklarını kaydeden Büyükkılıç, doğru belediyeciliğin yatırıma harcanarak gerçekleşeceğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, belediyecilikte rol model olmak zorunda olduklarını da dile getirerek, “1 buçuk milyon insanın hakkını gözeterek yol almak zorundayız” dedi.

Büyükkılıç, bugüne kadar kente hizmet eden tüm belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Biz el ele vereceğiz, gönül gönle vereceğiz. Kayseri’mizin farkı bu, Kayseri dayanışmayı sever. Hayırseverleriyle her zaman övünür” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, son altı ayda alınan araçların 800 milyon TL değerinde olduğunu da belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise programda bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı için bu hizmetin ne demek olduğunu en iyi bilenlerdenim. Belediye başkanları böyle hizmetleri yaptığında emin olun heyecandan, gururdan duramazlar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım biraz önce ifade etti; ‘belediye başkanının partisi olmaz’ dedi. Belediye başkanı ayrım yapmaz, herkesi kucaklar, hizmet odaklı çalışır ve insana hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu da bilerek hareket eder. 58 araç küçümsenecek bir hizmet değil. 17 bin kilometrekareye hizmet veren Sayın Belediye Başkanımız bu hizmetle büyük bir adım atmış oluyor. Birçok büyükşehir belediyesinin 58 tane aracı yok. Bizim Büyükşehir Belediyemizin böylece 500’e yakın bir araç filosu oldu büyük araç anlamında.”

Ataş’tan Büyükkılıç’a övgü: “İşte belediye başkanlığı bu”

Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Milletvekili Ataş, “Kendisine teşekkür ediyorum Kayseri adına, milletimiz adına. İşte belediye başkanlığı bu, bütün belediyeleri kucaklayarak, hiçbir belediyeye siyasi ayrım yapmadan, hiçbir bölgesel ayrım yapmadan hizmet etmektir. Bu hizmetleri görüp Kayseri’den ve Kayseri’deki birlik, beraberlikten, Kayseri’deki belediyelerin nasıl çalıştığından örnek alınması gerekiyor. Kayseri’de güzel şeyler oluyor, olmaya da devam edecek. Bizler de alkışlayacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilen hizmete alım töreninde, Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri yeni Büyükşehir Belediyesi envanterine eklenen iş makinelerini inceleyerek, araçlar hakkında bilgiler aldı.