Alanayspor ile Kayserispor futbolcuları arasında gergin anlar
Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısının bitiminde 2 takımın oyuncuları arasında kısa gerginlik yaşandı.
Kayserispor Süper Ligin 34'ücü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı. İlk yarının bitiminde 2 takım futbolcuları soyunma odasına giderken kısa bir gerginlik yaşadı. Diğer futbolcular ve güvenlik görevlilerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandı.