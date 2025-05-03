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Alanayspor ile Kayserispor futbolcuları arasında gergin anlar

Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısının bitiminde 2 takımın oyuncuları arasında kısa gerginlik yaşandı.

Alanayspor ile Kayserispor futbolcuları arasında gergin anlar

Kayserispor Süper Ligin 34'ücü haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı. İlk yarının bitiminde 2 takım futbolcuları soyunma odasına giderken kısa bir gerginlik yaşadı. Diğer futbolcular ve güvenlik görevlilerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden sonlandı.

Haber Merkezi

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