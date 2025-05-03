Milletvekili Akar'dan '600 Yataklı Hastane' müjdesi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Odalar, STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.

Burada konuşan Akar, 100 yataklı hastanenin 600 kapasitesine çıkması için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Savunma sanayiimiz Kayseri olarak hızlı bir şekilde gelişecek. Gençlerimizi sonuna kadar destekliyoruz. Kim dosya hazırlamış, kim girişimde bulunmuşsa sonuna kadar takipçisiyiz. Aspilsan bizin için bir bayrak, bir sancak; Bunu Kayseri olarak her yerde kullanmamız lazım. Elimde bir rakam var ve 23 yılda 459 milyar para yatırılmış, devam ediyor. 2 üniversite varken 3 üniversite katılmış ve 5 üniversite olmuş. Spor tesisleri önemli; çocuklarımızı mutlaka meşgul etmemiz lazım. Sporla meşgul olmazlarsa yanlış işler olur. Şehir Hastanesi’nin yatak kapasitesinin artması için çalışmalar sürüyor. Bir müjde vereyim; Bakanımızla görüştük 100 yataklı hastanenin 600’e çıkması için istişare ettik. Cumhurbaşkanımız onayladı şu andan itibaren 600 yataklı hastanenin yapılması için gerekli çalışmalar başladı. Memleketimize, Kayserimize hayırlı uğurlu olsun. 23 bin 638 TOKİ konutunun 20 bini yapıldı, diğerleri için de çalışmalar devam ediyor. Hızlı tren çalışmaları devam ediyor. Yakın bir zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız gelecek ve bunu göreceğiz. Kayseri Havalimanını göz ardı etmeyin, 2 milyon nerede 6 milyon nerede yolcu kapasitesi için. Turizmi yabana atmayın, buranın merkez olması bizim için çok değerliydi” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise, “Mevcut ekonomik ortamın içinde yatırımcılarımızın, şehrimizin değerlenmesi, yeni iş fırsatlarının risklerinin, sıkıntılarının konuşulması ve birlikte kardeşçe bir istişare ortamında dertlerimizi paylaşmanın önemli olduğuna inanıyorum. Kayseri’ye değer katacak, geliştirecek iş imkanları var bu çerçevede hepinizi dinlemekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da program hakkında bilgiler vererek, “Şehrimizin ticari ve iş dünyasında önemli hizmetlere imza atan, aynı zamanda birlikler, kuruluşlar, odalar, dernekler noktasında kitlelere yön veren siz değerli misafirlerimiz hoş geldiniz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise şunları söyledi: “Şehrimizin dinamiği olan adeta hayırseverlikleriyle, yatırımcılıklarıyla, devletimizin her zaman yanında yer alan anlayışı ve yükünü çekme mantığı içerisinde yol alan gururumuz olan siz iş insanlarımıza, STKlarımızın yöneticilerine, odalarımızın başkanlarına hoş geldiniz diyorum; Bugün dinleyici olmayı tercih ediyoruz.”