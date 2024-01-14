Alem dönüşü otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Eğlence dönüşü, Nevşehir-Ürgüp Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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  • 14.01.2024 02:26
  • Güncelleme: 14.01.2024 11:29
Alem dönüşü otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir-Ürgüp Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp Karayolu İbrahim Paşa rampalarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İsmet D. yönetimindeki FDU 36 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İsmet D. ve araçta bulunan iki kişinin Kayseri’den Nevşehir’e eğlenmeye geldikleri ve bir gece kulübünde alkol aldıktan sonra tekrar Kayseri’ye gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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