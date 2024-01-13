Muaythai İl Seçmelerinin ilk günü tamamlandı

Kırşehir’de yapılacak olan Muaythai Bölge Şampiyonası’na Kayseri’den katılacak olanların belirleneceği il seçmelerinin ilk günü tamamlandı. Talas Spor Salonu’nda tatami ve ringde yapılan müsabakalarda Gençler ve U21 kategorisi sporcular mücadele etmeye başladı. Kayseri’de kategorilerinde ve kilolarında dereceye girecek olan sporcular bölge müsabakalarına katılacak. Müsabakalar ile ilgili açıklama yapan Muaythai Federasyonu Teknikten Sorumlu As Başkanı Halil Demir, “Dün İstanbul’da yapılan Süper Lig müsabakalarının ardından Kayseri’ye geldim. Bugün burada yaklaşık 200 sporcunun katılımı ile Kayseri İl Seçmesi yapılıyor. İki gün sürecek olan müsabakalara yoğun katılım var. Gençler ve U21 kategorisi bölge yarışları Şubat ayında Kırşehir’de yapılacak. Burada ilk ikiye girenler Türkiye Şampiyonası’na gidecek. Orada da birinci olanlar Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Kayserimizde çok başarılı sporcularımız var. Türkiye finalinde karşılaşacaklardır ve Türkiye Şampiyonası’nda bir hayli sporcumuzun gideceğine inanıyorum” dedi.