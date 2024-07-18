Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Ankara’da gerçekleşen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, “Kim seçilirse seçilsin çalışmaktan şeref ve onur duyarız” dedi.

Ankara’da gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Genel kurula, mevcut TFF Başkanı ve adayı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkanları ve yöneticileri ile delegeler katıldı. Genel kurulda konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, genel kurul sırasında yapılan bazı açıklamalarda; TFF Başkan Adayları Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanlığına layık olmadığı gibi sözlere tepki gösterdi. Başkan Adaylarından kim seçilirse seçilsin çalışmaktan şeref ve onur duyacaklarını dile getiren Ali Çamlı, “Bugün aday olan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu beyefendilerin bu işe layık olmadıkları söylendi. Herkesin düşüncesi kendini bağlar, bizim için her ikisi de çok değerli ve bu işe layık. Hangisi seçilirse de onunla çalışmaktan şeref ve onur duyarız. Ben Hacıosmanoğlu’nu da uzun yıllardır tanırım. Bu konuya asla yabancı değil. Bu işi çok iyi yapacağından şüphemde, endişemde yok. Bir kulüp başkanı olarak da bunu söylemeyi kendime vazife biliyorum. Bir diğer konuda biraz önce konuşan beyefendinin ne konuştuğunu ben anlamadım. 13 tane imza vermeyen kulüple ilgili TFF’nin bu paraları bu kulüplere verdiği gibi bir imada bulundu. Kayserispor böyle bir namussuzluğu içerisinde asla yer almaz. Bu konuşmayı da kendisine geri iade ediyorum. Anadolu’daki kulüplerin hiçbiri böyle bir aşağılık işin içerisinde yer almaz. Anadolu kulüplerinin hepsi birbirinden daha kıymetli ve şereflidir” dedi.

Kayserispor’la ilgili yapılan açıklamalara cevap veren Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Özhaseki Bakan bizim Onursal Başkanımız. Bir değil, bin tane prim verecek gücü var. Onu bütün Türkiye tanıyor. Devletin bir kuruşunu hiçbir yere vermez. Bizim için çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Bir diğer konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın tahtayla ilgili yaptığı şeyi siyaset malzemesi yaptığını söylüyor. Allah aşkına gülünç duruma düşmeyin. Eğer bu genel kurulda bunları konuşacaksak, buraya toplanmanın bir anlamı yok. Biz burada bugün Türk Futbolunun geleceğine hizmet edecek bir başkan seçeceğiz. 2 tane güzel güzel başkan adayı var. İmza verene de vermeyene de saygı göstereceksiniz. Şimdi ben başından beri imza vermeyeceğimiz söylediğim için suç mu işledim? Benim için Büyükekşi dün de bugün de çok değerli bir insan. Benim yıllardır tanıdığım ve saygı duyduğum bir adam. İşinize gelir ya da gelmez. Ancak ben seviyorum. Biz kaos istemiyoruz. Biz kaos istemiyoruz.”