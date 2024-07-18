Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu

Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklu
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. İl dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler, düzenlenen operasyonlarda il merkezinde şüpheli araç ve ikamette, 731 adet sentetik ecza, 75 gram bonzai ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İHA
Kayseri Gündem

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