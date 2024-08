Ali Çamlı: 'Bu şartlarda burayı götürecek babayiğit varsa, gelsin başkan olsun'

Ali Çamlı: “Ben artık yokum, kulübün temlikle beraber borcu 972 Milyon TL”

Kulüp tesislerinde gerçekleşen basın toplantısına AS Başkan Nurettin Açıkalın, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın ve basın mensupları katıldı. Başkan Ali Çamlı yaptığı açıklamada, “Lig başladı. Sivasspor maçından sonra bazı açıklamalar yaptım. Onlar sadece 1 günün birikimi değil, 33 ayın birikimiydi. Burayı yönetmek isteyen varsa hemen basın toplantısından sonra devredebilirim. Bu açıklamaları yaparak ‘Ali Çamlı’ başka şeyler mi? Düşünüyor diyenler varsa gerek yok. Kulübü yönetilebilir hale getirdik. Bugün kulübün Berna Gözbaşı temliği dışında borç yok” diye konuştu.

‘PAYLAŞIM YAPMAYACAKSIN. GELECEKSİN, GÖREVE TALİP OLACAKSIN’

Başkan Ali Çamlı açıklamasının devamında, “Bu toplantıdan önce paylaşım yapıyor. Paylaşım yapmayacaksın. Geleceksin, göreve talip olacaksın ben de alnından öpeceğim. Berna başkan tehdir ediliyor deniyor. Kim tehdit ediyorsa karşısına dikilmek boynumuzun borcudur. Hata başka bir şeydir, kasıt başka bir şeydir. Benim derdim Kayserispor. Benim derdim ne Recep Mamur, ne Erol Bedir ne de Berna Gözbaşı. Hepsinden Allah razı olsun. Yaptıkları iyi olan her şey için teşekkür ediyorum. Kayserispor’un hesapları inceletin diyen bir sürü insan var. Genel kurul kararı aldım. ‘Buyurun yönetim’ ben artık yönetmek istemiyorum. Göreve geldiğim 33 aydır TFF geliri sıfır. Seyirci geliri temlikli, sponsorlar temlikli. Berna Gözbaşı illaki para vermiştir. Kendisini tehdit eden varsa orada adliye var, polis var. Türkiye büyük bir devlet. Berna Başkanın verdiği temlik kalkana kadar gelen paralar bir bankada toplanacak. Alacağı varsa saygı duyarım” diye belirtti.

‘BERNA GÖZBAŞI VE BENİM DÖNEMİMİN İNCELENMESİ İÇİN ADLİ MERCİLERE BAŞVURDUM’

Başkan Çamlı, “Bu hesaplarla ilgili konu dün itibariyle adli makamlara gitmiştir. Bundan sonra onun da benim de bir şey söylemem abes olur. Uzmanlar inceleyecek. Benim ve onun döneminin incelenmesini istedim. Bu kulüp şimdi sponsorlarla ve ikili ilişkilerle yönetiliyor. Benim ayağıma kement takılıyor. Sponsorlar birileri tarafından aranıyor, ‘Kayserispor’a para vermeyin’ diye. Ben burayı nasıl yöneteceğim. Genel Kurul kararı aldım, aday da değilim. Benim cümleleirm boş değil. Bu şartlarda burayı götürecek babayiğit varsa 24 saatte yanında olacağım, gelsin başkan olsun” ifadelerini kullandı.

“BERNA GÖZBAŞI 260 MİLYON TL İLE DEVRALDI 879 MİLYON TL İLE DEVRETTİ”

Çamlı konuşmasının devamında, “Berna Gözbaşı görevi görevi 260 milyon 514 Bin TL borçla devraldı. O günkü kur bazlı karşılığı 41 Milyon 261 Bin euro. Berna Gözbaşı görevi bana devrederken borç miktarı 879 Milyon 781 Bin TL. Bertolecci, Denis, Fernandes buna benzer 14 dosyanın borcu da var. Bu da 14 Milyon Avroya tekâmül eden kesinleşmemiş, Genel Kurul’dan sonra benim tarafımdan ödenen borç var. O zamanki Kur karşılığı 44 Milyon 372 Bin Avro. Berna Gözbaşı dönemimde gelirler 599 Milyon TL, o da 49 Milyon euroya tekâmül ediyor. Bu rakamlara fabrikalar batıyor, insanlar ölüyor. Ben dün dilekçemi verdim. Konu benim için bitti. Bu kulüp 75 adet dosya kapattı. Bunun bedeli 17 Milyon 240 Bin Avro. Yüzde 85’i Berna Gözbaşı dönemine ait. Kayserispor’un devam eden 9 dosyası kaldı. Bunların 5’i Bilal Başıaçıkoğlu’nun menajerleri, biri Umut Bulut dosyası. Ben o kararın üstüne gittim. Bize göre Umut Bulut’un alacağı o kadar değil. Muammer Zülfikar Yıldırım’ın parası ödeniyor. İkinci kez aynı parasını ödedik. Maaş ödemesi olarak yazılmamış. O da o parayı ödül olarak addediyormuş. Biz buna da dava açtık. O da devam ediyor” diye konuştu.

“BAŞKAN İLE FUTBOLCU MENAJERİNİ TANIŞTIRMAK İÇİN 195 BİN AVRO ÖDENMİŞ”

Bu takım nasıl düze çıkacaksa hepimiz taşın altına elimizi koyalım diyen Başkan Çamlı” ‘Sen bu görevde olmazsan ben bu kulübü yönetemem’ dedi. Yönetime girdik. As Başkan oldum. AS başkan, başkanla kulübü yönetendir. O dönemler Ali Naibi Sportif Direktör. Bana bazı şeyler aktarıldı. Gördüm ki Ali Naibi bu kulübün on lira harcaması gerekirken bin lira harcatmış. Onun sözleşmesi çok farklı. Ben o zaman Ali Naibi’yi çağırdım, konuştum. Ülkenin futbol alanındaki en donanımlı isimlerinden Şekip Mosturoğlu ‘bu sözleşmenin yarısını bana teklif et geleyim’ dedi. Ali Naibi ile 3 yıllık sözleşme imzalanmış. Ali Naibi’yi gönderdik. Bana bir ay küfredildi. Bizden önce 2.5 senede menajerlere 9.5 milyon Avro verilmiş. Ben 2 transfer döneminde menajerlere 317 Bin Avro ödedim. O zaman ki teknik direktörümüz Hikmet Karaman Bertolacci’yi istedi. Ben de Süleyman Hurma’yı aradım. ‘Gaziantep FK 1 Milyon Avro verdi, vermedim ama Kayserispor banim kulübüm’ dedi. Ben Berna Gözbaşı, Hurma ve Bertolacci’nin menajeri ile oturduk. ‘Sende kaça oynuyor?’ dedim ‘650 Bin Euro’ dedi, ‘bize 651 dese’ olmaz dedik. Yemek yedik Berna Gözbaşı ‘Benim DEİK’te toplantım var’ dedi. Ben Kayseri’ye döndüm. Berna Gözbaşı aradı geldim tesiste Bertolacci ile burada oturuyor. ‘Dediğimiz şekilde mi oldu?’ dedim ‘valla dediğin dışında bir şey olmadı aynısı gibi oldu’ dedi. Muhasebecimizi aradım 1 milyon 250 euro maaş, 750 bonservis, 3.5 yıllık sözleşme artı menajerlik parası. Muhasebecimiz ‘bu kulüp batar’ dedi. Geldim Berna Gözbaşı’na neden doğru anlatmıyorsun dedim. İstifa ediyorum’ dedim, gittim. Bize toplam maliyeti 5 milyon 700 bin euro. FIFA’ya gitti 700 Bin euroya yakın alacağı var. ‘Alacaklarımı ödeyin ben gideyim’ diyor ‘defol git’ deniyor. Ben bu adama transfer yasağını açabilmek için 2 milyon 511 Bin euro ödüyorum. Benim anlattıklarımdan sonra artık ok yaydan çıkmıştır. Thiam’ın menajeri ile kulüp başkanı tanıştırma parası 195 Bin euroya el sıkışılmış. Böyle bir şey olabilir mi?” dedi.

“175 DOSYA KAPANDI 9 DOSYA FUTBOLCULARIN DA GEÇEN SENEKİ ALACAKLARI 500 BİN AVRO”

Başkan Ali Çamlı sözlerini şöyle tamamladı, “Bizim Berna Gözbaşı temliği dışında geçen sezon futbolculara olan borcumuz 500 Bin Avro. Allah izin verirse gelecek yönetim sadece futbolcu maaşlarıyla ilgilenecek. Kulübün kalan 9 dosya var. Bunlardan en büyüğü Umut Bulut. Allahın izniyle oradan da haklı çıkacağız. Kayserispor’un Bilal Başaçıkoğlu’na borcu var. O borç da Ulusal Lisans almaya engel. Onun için de avukatları ve futbolcu ile iletişime geçtim. İnşallah Genel Kurul’a kadar o sorunu da aşıp Genel Kurul’a öyle gitmek istiyorum. Kayserispor’un bugünki futbolcu ödemeleri dışında yaklaşık 320 Milyon TL borcu var. Berna Gözbaşı’nın temliği hariç. Temlikle beraber 972 Milyon TL civarında borç var. Temlik Dolar ve Avro olduğu için onunun da kur farkı 340 Milyon TL oldu. Doğan Alemdar 3.5 Milyon Euro’ay satılmış. Para bozdurulmuş kulübe TL olarak girmiş, bu olmaz. Çünkü bu kulübün giderlerinin yüde 90’ı Avro ve Dolar üzerinden. Kayserispor elindeki takımı da korumuştur. Bu takım bu ligde sıkıntı yaşamaz. Hakkınızı helal ederseniz de etmezseniz de canınız sağ olsun. Benim hakkım varsa helal olsun.”

‘KEMEN’İN FESHİNDE KULÜP 96 BİN 250 AVRO ZARARA UĞRAMIŞTIR, ONU DA BEN KARŞILIYORUM’

Başkan Ali Çamlı geçen sezon takımından ayrılan Kemen’in haksız fesih yapmasına neden olan 96 Bin 250 euroyu kendisinin kulübe bağışladığını açıkladı. Başkan Ali Çamlı konu ile ilgili olarak, “Yaklaşık 33 aydır yönetim kurulumla bu görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Kimseye düşmanlığım yok. Konuşacağım her şey, aktaracağım her bilgi Kayserispor’u korumak ve yaşatmak içindir. Yaptığım hatayı açıklamak istiyorum. Kemen sözleşmesini fesh edip gitmiştir. Kayserispor Kemen’in 190 Bin Euro nedeniyle fesh etmiştir. Başka unsurların bu çocuğu ayartıp götürmüştür. O zaman da 96 Bin 250 euro bu kulübe maddi yük olmuştur. O meblağı ben ödüyorum. Bağış makbuzunu sizin huzurunuzda kestirmek istiyorum. Görev yaptığım sürece böyle bir tane hatamız var onu da ödedim” dedi. Makbuzu da basın mensuplarıyla paylaştı.