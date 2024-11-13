Ali Dağın zirvesine bin 111 fidan

Talas Belediyesi tarafından Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında ilçenin simgelerinden Ali Dağın zirvesine bin 111 fidan dikildi.

Ali Dağın zirvesine bin 111 fidan
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi tarafından Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında ilçenin simgelerinden Ali Dağın zirvesine bin 111 fidan dikildi.

Yaklaşık 2 bin rakımlı ve üç tepeden oluşan Ali Dağının batı kısmındaki zirvesinde gerçekleştirilen programda karaçam, meşe ve sedirin yanı sıra badem gibi meyve fidanları toprakla buluşturuldu.

Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personelinin katıldığı etkinlikte daha önce oluşturulan çukurlara fidanlar yerleştirildi. Daha sonra üzerine konan toprakların sıkıştırılmasıyla birlikte fidanlara can suyu döküldü.

Eğimli arazideki etkinlikte hem Ali Dağı’nın daha da yeşillenmesi hem de erozyona karşı tedbir alınması amaçlandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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