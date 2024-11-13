Başkan Çolakbayrakdar, 'Sporcularımızla gurur duyuyorum'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın tensipleriyle geçen yıl kurulan Kocasinan Belediyesi Futbol Akademisi, U14 Ligi’nde oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak namağlup bir şekilde şampiyonluk yolunda ilerliyor. Kocasinan Futbol Akademisi, 14 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te Sümer Stadı’nda Kayseri Atletikspor ile karşılaşacak ve bu karşılaşmayı kazanması durumunda Kayseri’yi U14 Ligi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak. Başkan Çolakbayrakdar, sporcularla gurur duyduklarını vurgulayarak, onlara başarılar diledi.

Kocasinan Futbol Akademisi U14 Ligi’nde namağlup şampiyonluk peşinde

Kocasinan Belediyesi Futbol Akademisi, kısa sürede büyük başarılara imza attı. Geçen yıl ilk kez katıldığı U13 Ligi’nde Play-Off’lara kalarak önemli bir başarı elde ederken, bu yıl da U14 Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

“Gençlerimize yatırım yapmak bizim için öncelik”

Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız” dedi ve spor alanında her branşa destek verdiklerini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şampiyonluk yolunda namağlup ilerliyoruz. Sporcularımızı ve Antrenörümüz Mehmet İlhan hocamızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Çocuklarımızın bu başarılarını görünce gururlanmamak elde değil. Bir yönetici olarak ortaya koyduğunuz çalışmaların neticesinde başarı elde etmek, insanı bambaşka mutlu ediyor. Belediye olarak vatandaşlarımıza her alanda hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Fiziki yapılan çalışmalardan daha önemlisi ise insana yapılan yatırımdır. Bu odağın merkezinde gençler ve çocuklar var. Onlara hizmetlerimizle dokunarak hayatlarını daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda spora ilgi duyan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına da dokunuyoruz. Binlerce çocuğumuzu sporla buluşturmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeter ki çocuklarımıza sporla sahip çıkalım. Müsabakalarda elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duyuyor, tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.”

“Başkan Çolakbayrakdar’ın desteğiyle büyük başarılar elde ediyoruz”

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Mehmet İlhan ise, “Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’ın tensipleriyle geçen yıl kurulan Kocasinan Belediyesi Futbol Akademisi, büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Geçen yıl ilk defa katıldığımız U13 Ligi’nde Play-Off’lara kalarak önemli bir başarı elde ettik. Kısa süre içinde büyük yol kat eden futbol akademimiz, maalesef Play-Off’ta penaltılarla elendi. Bu yıl ise ilk kez katıldığımız U14 Ligi’nde oynadığımız dokuz maçtan da galip ayrıldık. Şimdi 14 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te Sümer Stadı’nda şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Rakibimiz Kayseri Atletikspor’a başarılar diliyor ve müsabakanın dostça geçmesini temenni ediyorum. Eğer takımımız galip gelirse, Kayseri Şampiyonu olacak ve U14 Ligi Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil etme hakkı kazanacak. Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a sürekli desteği için teşekkür eder, başarılarımıza katkı sağlayan herkese minnettarlığımı sunarım” diye konuştu.