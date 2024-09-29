Ali Özkanlı'dan Çocuklar İçin İki Yeni Kitap: Peygamberleri ve Peygamberimizi Tanıyalım

Cocuk serisinin en yeni üyeleri olan bu kitaplar, minik okuyuculara peygamberlerin hayatlarını, öğretilerini ve kıssalarını anlatırken, onların İslam tarihine olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Zengin İçerik ve Renkli İllüstrasyonlar ile İslam Tarihini Keşfetmek Artık Daha Kolay!

Kitaplar, çocukların yaş grubuna uygun bir dilde yazılmış ve akıcı hikayelerle desteklenmiş. Ayrıca, her iki kitapta da dikkat çekici ve öğretici illüstrasyonlar yer alıyor. Bu yönüyle çocukların hem öğrenirken hem de keyif alarak okumaları sağlanıyor. Peygamberlerin örnek hayatlarını, sabır, merhamet, adalet ve hoşgörü gibi evrensel değerler ışığında öğreten bu eserler, ailelerin çocuklarına manevi değerleri aktarmaları için mükemmel bir kaynak niteliğinde.

ALİ ÖZKANLI’nın Kaleminden Manevi Bir Yolculuk

Çocuklar, bu kitaplar aracılığıyla peygamberlerin hikmet dolu hayatlarını öğrenirken, aynı zamanda İslam'ın güzelliklerini keşfedecekler. "Peygamberleri Tanıyorum & Öğreniyorum" kitabı tüm peygamberlerin hayatlarına genel bir bakış sunarken, “Peygamberimizi Tanıyorum & Öğreniyorum (Hz. Muhammed sav)” kitabı ise özellikle İslam’ın son peygamberi Hz. Muhammed’in hayatını ve öğretilerini odak noktasına alıyor.

Bu değerli eserler, çocuklara dini bilgileri kolayca kavramalarına yardımcı olacak, ailelerin ise çocuklarıyla manevi bir bağ kurmalarına vesile olacak. Dini ve ahlaki eğitim için ideal bir başlangıç kaynağı olan bu kitaplar, her evin kitaplığında mutlaka yer almalı.

ALİ ÖZKANLI’nın yeni kitaplarına tüm kitapçılardan ve online platformlardan ulaşabilirsiniz.

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