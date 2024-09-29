Yenidoğan fotoğrafçılığı yaygınlaşıyor

Yenidoğan Fotoğrafçılığı yapan Zeynep Aksın, bebeklerin hassasiyeti nedeniyle çekimlerin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Bebek henüz 10 günlükken, anne karnındaki pozisyonunu ve uzun uykularını kaybetmeden fotoğraf çekimlerini yapıyoruz. Çünkü doğum sonrası bebeklerin yüzünde çeşitli değişiklikler oluyor ve bu durum estetik açıdan istediğimiz görüntüyü zorlaştırabiliyor" dedi.

Ebeveynler, son zamanlarda revaçta olan yenidoğan bebek fotoğrafçılığı ile bebeklerinin küçüklük hallerini kalıcı bir anıya dönüştürüyor. Yeni doğan bir bebeğin anılarını ölümsüzleştirmenin önemli bir sorumluluk olduğunu ifade eden Fotoğrafçı Zeynep Aksın, "Bebek fotoğrafçılığına başladığımda bu sektör Türkiye’de henüz yaygın değildi. Doğum fotoğrafçılığı başlamıştı ancak yeni doğan bebek fotoğrafçılığı neredeyse hiç yapılmıyordu. Kayseri’de bu işi yapan ilk fotoğrafçılardan biri olduğumu söyleyebilirim. O dönem benim örnek aldığım fotoğrafçılar sadece Amerika’daydı; Avrupa’da bile bu işi yapan çok azdı" diye konuştu.

Aksın, "Yeni doğan bebeklerin çekimleri ilk 10 gün içinde yapılmalı. O dönem bebekler hala anne karnındaki pozisyonlarını korur ve uzun süre uyurlar. Çekim sırasında amaç, bebeğin uzun uykuları devam ederken anne karnındaki gibi pozlarını yakalamak. Bu uzun uyku hali sadece ilk iki haftada mümkün. Daha sonra ise bebeklerde yeni doğan sarılığı ve sivilce gibi durumlar ortaya çıkabiliyor, bu da çekimleri zorlaştırıyor. Bu yüzden çekimleri ilk 10 gün içinde tamamlıyoruz" dedi.

‘KONSEPTLER AİLELERLE BİRLİKTE BELİRLENİYOR’

Fotoğrafçı Zeynep Aksın, çekim süreçleri ve konseptlerle ilgili olarak da şunları söyledi: "Bebek çekimlerinin konseptlerine genellikle ben karar veriyorum, ancak sosyal medya ve görsellerin yaygınlaşmasıyla birlikte aileler de birçok örnek görüyor ve bunları taklit etmek isteyebiliyorlar. Bu durum bana da ilham veriyor ve ailelerle birlikte konseptleri belirliyoruz. Çekimler genellikle 1,5 ila 3,5 saat arasında sürüyor."

‘FİYATLAR 5 BİN LİRADAN BAŞLIYOR’

Çekim fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Aksın, "Fiyatlar çekim konseptine ve süresine göre değişiklik gösteriyor. Çekim için hazırladığımız konseptlerde, bebeğin şapkası, kıyafeti, dekoru ve aksesuarları gibi detaylar ayrı ayrı özenle hazırlanıyor, bu da zaman alıyor. Bu nedenle konsept sayısına ve çekimin zorluğuna göre fiyatlar değişiyor. Ortalama olarak 5 bin ile 15 bin TL arasında bir ücret talep ediyoruz" dedi.