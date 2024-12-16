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Soba yakarken eteği tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir köyde yaşayan Alzheimer hastası yaşlı kadın soba yaktığı esnada eteği tutuşunca yanarak hayatını kaybetti.

Soba yakarken eteği tutuşan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Hafik ilçesinde bir köyde yaşayan Alzheimer hastası yaşlı kadın soba yaktığı esnada eteği tutuşunca yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Hafik ilçesi Yeniköy’de meydana geldi. İddialara göre, soba yakmaya çalışan Meryem Işgın isimli kadının eteği tutuştu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadını görenler durumu muhtara bildirdi. Muhtar ve köylüler su dökerek yanan kadını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine haber verilmesinin arından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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