Alkollü gençler düğünü kana buladı

Osman Kavuncu Mahallesi'nde sokak düğününde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alkollü gençler düğünü kana buladı

Olay saat 23.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Mahallesi Çilem Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre düğün yerinin yakınında alkol alan 18-20 yaşlarındaki 3 genç taşkınlık çıkardı. Taşkınlık sonrası çıkan kavga yatıştırıldı. Düğün yerinden ayrılan 3 kişilik grup daha sonra av tüfeği ile geri geldi. Düğüne gelen kalabalığa ateş eden şahıslar 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Şüpheliler daha sonra Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı’na doğru kaçtı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı öğrenilirken polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

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