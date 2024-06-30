KUDER Uluslararası Öğrenci Derneği'nde mezuniyet sevinci
Kuder 120 farklı Ülkeden 4000 öğrenci ile birebir ilgilenen ilim ve kültür alanında Kayseri'de ki merkez binasında aralıksız programları ile öğrencilerini siyasi, ilmi ve kültürel alanda bilgilendiren, bu öğrencilerin başta yeme içme ve barınma gibi ihtiyaclarınıda karşılayan dernekte bu yıl mezun edilen öğrencilerle ilgili bir mezuniyet programı düzenlendi.
Kısa adı KUDER olan uluslararası öğrenci derneğinde mezuniyet sevinci yaşandı.
Bu eğitim öğretim döneminde de derneğin farklı birimlerinde görev yapan , doktora , yüksek lisans ve lisansıını tamamlayan öğrencilere mezuniyet programı tertip edildi.
Dernekte aktif görev alan 14 öğrenci plaket aldı.
Kuran tilaveti ilebaşlayan programın sunuculuğunu Ganalı Muddassir yaptı.
Mezunlar adına Nijeryalı Sıddık ve Etiyopyalı Ahmet bir konuşma yaptı.
Dernek başkanı Mücahit Bulut ta mezun olan öğrencilere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür konuşması yaptı. Bulut konuşmasında "Ve her bir öğrenciye bundan sonra sizler ülkelerinizde Türkiyenin gönüllü Turizm ve gönül elçilerisiniz diyerek teşekkür ederek veda etti." dedi.