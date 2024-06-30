KUDER Uluslararası Öğrenci Derneği'nde mezuniyet sevinci

Kısa adı KUDER olan uluslararası öğrenci derneğinde mezuniyet sevinci yaşandı.

Bu eğitim öğretim döneminde de derneğin farklı birimlerinde görev yapan , doktora , yüksek lisans ve lisansıını tamamlayan öğrencilere mezuniyet programı tertip edildi.

Dernekte aktif görev alan 14 öğrenci plaket aldı.

Kuran tilaveti ilebaşlayan programın sunuculuğunu Ganalı Muddassir yaptı.

Mezunlar adına Nijeryalı Sıddık ve Etiyopyalı Ahmet bir konuşma yaptı.

Dernek başkanı Mücahit Bulut ta mezun olan öğrencilere yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür konuşması yaptı. Bulut konuşmasında "Ve her bir öğrenciye bundan sonra sizler ülkelerinizde Türkiyenin gönüllü Turizm ve gönül elçilerisiniz diyerek teşekkür ederek veda etti." dedi.