Alparslan Türkeş, Kayseri'de anıldı

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından MHP Kurucu Lideri Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi açılırken ayrıca Bürüngüz Cami’nde mevlit okutuldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur, "Öncelikle başbuğumuz, Türk-İslam ülkesi'nin yılmaz savunucusu, fikir babamız Alparslan Türkeş Beyefendi'nin ölüm yıl dönümü vesilesiyle kendisine rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekânı cennet olsun. Bizler, Başbuğ evlatları olarak Kayseri'de, memleketinde, evlatları olarak, Başbuğ’un izinden gitmekte ve bizlere emanet ettiği bu kutsal davada hareket etmekten onur duyuyoruz. Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı olarak Başbuğ’un emaneti olan, ahlaklı, ilimli ve şuurlu gençler yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Bu vesileyle, Başbuğ’un anısını yaşatmak amacıyla, bugün burada Başbuğ fotoğraf sergisi açacağız. Biraz sonra, Gündüz Camii’nde Mevlid-i Şerif okutacak, lokma ikramlarımızı yapacağız. Kayseri’nin her köşesine Başbuğ’un resimlerini astık; Kayseri’nin karelerine, surlarına Başbuğ’u donattık. Bizler, onun evlatlarıyız. Soyadımız Başbuğ olmasa da, bizler onun evlatlarıyız. Bizler evlatları olarak, satanlardan olmayacağız. Soyadımız Türkeş olmasa da, satanlardan olmayacağız. Başbuğ’un ne manasında olduğunu ve yolunda gitmek gerektiğini, inşallah, sonsuza kadar yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

'ALPARSLAN TÜRKEŞ’İ HALA HATIRLATMAK, HALA ANLATMAK, BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR'

MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın , "Değerli Başkanım’ın söylediği gibi, kıymetli Başbuğ’umuz merhum Alparslan Türkeş Beyefendi’yi rahmetle anıyor, kendisinin geride bıraktığı iki kutsal emanetin Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi bugün burada Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda toplandığımız bu etkinlik ile anıyoruz. Başbuğ dediğimiz zaman, onun bir hemşehrisi olarak şunları ayrıca belirtmek istiyorum: Çünkü Alparslan Türkeş’i hala hatırlatmak, hala anlatmak, bu bizim boynumuzun borcudur. Alparslan Türkeş’in hayatı, tabutla meydanların arasında, zindanla sahurlar arasında mekik dokuyan ama dümdüz çizgisinden zerre taviz vermeyen bir yaşamdır. Rahmetli Başbuğ’umuz, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra Anadolu’nun kavruk çocuklarına milliyetçiliği aşılayan yeganesi olmuştur. Onun bizlere en büyük harmanı, Türk siyasetinin ve Türk milletinin en büyük armağanı yine Lider Devlet Bahçeli Beyefendi’dir. Rahmetli Alparslan Türkeş’in Türk siyasetinde, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne vermiş olduğu katkıları, sunmuş olduğu hizmetleri burada saymakla bitiremeyiz. Kendisi yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırlarıyla kalmayarak, nasıl ki Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda kitlelerle devasa mitingler yaptıysa, yine Azerbaycan’ın bağımsızlığında, Bakü’de, Azadlık Meydanı’nda Azerbaycan Türkü kardeşlerimize de beraber olmuştur. Ben tekrar tekrar rahmet diliyorum kendisine. Davasından ve öğretilerinden sonsuza kadar yaşayacağını buradan bir kez daha bildiriyorum" sözlerine yer verdi.