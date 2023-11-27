Alperen Ocakları İl Başkanı Dirmen, “Gençlerimizin taleplerine elimizdeki imkanların kısıtlı oluşundan dolayı cevap veremiyoruz”

Gençlerimizin beklentisi yerelde çok fazla ama taleplerine cevap verebiliyor muyuz? Gerçekten gençlerimizin taleplerine cevap veremiyoruz. Yani bu da şuradan kaynaklanıyor; elimizdeki imkanların kısıtlı oluşlarından kaynaklanıyor. Halbuki alan açılsa projelerimiz tamamıyla karşılık görse gençlerimizin beklentilerine cevap vereceğiz ama bu sefer de beklentilerine ve taleplerine kısa bir süreç içerisinde de dönülmediğinde de onlarda da kırılganlık meydana geliyor. Yani bunu gidermek amacıyla da hiç durmadan 7/24 aktiviteler, sosyal etkinlikler, projeler üretiyoruz ki beklentilerine karşılık verebilelim” dedi.

Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Başkan Dirmen, vakıf olarak MEB onaylı bilgisayar sertifikası, Bilgisayar eğitmenliği projesi üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, “Alperen Ocakları İl Teşkilatı yaklaşık 45 kişilik bir yönetim kadrosuyla var. 8 kişilik de bir mütevelli heyeti var. Bu noktada görevlerimize devam Alperen ocaklarında etkinliklerimiz, sosyal faaliyetlerimiz, sohbetlerimiz var. Her perşembe günü ‘Alperence Sohbetler’ olur. Pazar günü sabah saatlerinde Alperen Ocakları'nın doğa yürüyüşü vardı ancak meteorolojiden gelen hava raporuyla birlikte yürüyüşümüzü yapamadık. Haftada en az iki tane etkinliğimiz var. MEB onaylı bilgisayar sertifikası, Bilgisayar eğitmenliği noktasında bir proje hazırlıyoruz. Vakıf olarak arkadaşlarımıza MEB onaylı sertifikaları 45 günlük bir eğitime tabi tutup o eğitimden sonra ücretsiz olarak Allah nasip ederse vermeyi planlıyoruz. ALPKURT Arama Kurtarma ekibimiz var. Türkiye genelinde yaklaşık 4 dört bin kişilik bir ekiptir. Kayseri'de de bir başkanlığımız, ileriki günlerde Allah nasip ederse kamuoyuna da ALPKURT'un tanıtımını yapacağız. Yanı sıra şu anda hazırlık aşamasında olan ALPSPOR amatör kulübümüz olacak, çalışmaları başlattık. 5 ay sonra da Alperen İşçi Derneği’ni kuracağız” ifadelerini kullandı.

‘ESKİŞEHİR BAĞLARINDA OTOBÜS SEFERLERİNE İLGİ VE ALAKA GÖSTERİLMELİDİR’

Başkan Dirmen, Eskişehir Bağları’nda sabah saatlerinde otobüslerde yoğunluk olduğunu söyleyerek, “Eskiden mahallelerden fakülteye direkt otobüsler gidiyordu, şimdi aktarma yapılıyor. Sabah saatlerinde otobüslerde doluluk oranı özellikle Eskişehir Bağları’nda çok yüksek. Bana gelen mesaj üzerine bu konuyla ilgili teyit etmek adına mahalleye gittim. 15-20 dakika gidişatı seyrettim. Evet Allah razı olsun. Melikgazi Belediye Başkanımız bunu noktada ciddi hizmetler veriyor bölgeye ama sabah saatlerinde ister istemez bir yoğunluk meydana geliyor. Bu yoğunlukta da orada otobüs seferlerine biraz daha ilgi ve alaka gösterilirse milletimiz daha rahat etmiş olur” diye konuştu

‘TEKNİK ELEMAN YETİŞMİYOR’

Fabrikalarda eleman ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Dirmen, “Gençlerin bizden beklentileri aslında yerelden ziyade genel anlamda büyük beklentileri var. Gençlerimizin beklentisi yerelde çok fazla ama taleplerine cevap verebiliyor muyuz? Gerçekten gençlerimizin taleplerine cevap veremiyoruz. Yani bu da şuradan kaynaklanıyor; elimizdeki imkanların kısıtlı oluşlarından kaynaklanıyor. Halbuki alan açılsa projelerimiz tamamıyla karşılık görse gençlerimizin beklentilerine cevap vereceğiz ama bu sefer de beklentilerine ve taleplerine kısa bir süreç içerisinde de dönülmediğinde de onlarda da kırılganlık meydana geliyor. Yani bunu gidermek amacıyla da hiç durmadan 7/24 aktiviteler, sosyal etkinlikler, projeler üretiyoruz ki beklentilerine karşılık verebilelim.

Sanayi şehri olan Kayseri'mizde mevcuttaki arkadaşlarımız kendi alanlarını kapatmışlar. Kira getirileri yüksek bu aralar. Ya kiraya vermişler ya yapmak istemiyorlar. Bunlar iyi günlerimiz. 3-5 yıl sonra bindiğimiz aracımızı yaptıracak bir usta belki de bulamayacağız, teknik eleman yetişmiyor. Her fabrikanın elemana ihtiyacı var. Emin olun başarılı olan bir personel mükafatını alıyor. Fabrikalarda görev yapan, vazife alan arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız işlerine sahip çıkarlarsa emin olsunlar mükafatlarını alırlar ama kolay para kazanmanın yollarına giriyorlar. Birtakım arkadaşlarımız bundan dolayı da üretimde geçireceği zamanı evde yatarak geçiriyor, bu sefer de personel açığı meydana geliyor. Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın iki tane pilot mahallede Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu adına kültür merkezi, gençlik merkezi oluşturmak gibi projesi var. Bu noktada yer tespitlerini yapıyoruz. Gençlik merkezi gün içerisinde haliyle akşam saat 5’e kadar hizmet veriyor. Saat 5’ten sonra hizmet alacak gençler alamıyor. Bizim vakıf adına kuracağımız iki pilot bölgede gençlik merkezimiz sabah saat 8’de açılıp gece saat 12’ye kadar hizmet verecek. Gençlik merkezimizde; spor turnuvaları, bilardo, satranç, eğitim gibi çalışmalar olacak. Farklı mahallelerden şehir merkezine gelmekte güçlük çekiyorlar ama biz o mahallelerde Allah nasip eder de gençlik merkezlerimizi oluşturduğumuz zaman çocuklarımıza oralarda hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.