Alptekin Canözkan, Türkiye'yi temsil edecek

U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabında Türkiye Şampiyonu olan Kayserili sporcu Alptekin Canözkan, milli takıma çağrıldı.

U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabı, Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Ankara Gölbaşı Federasyon Tesislerinde düzenlendi. Kayserili Sporcu Alptekin Canözkan, 21 sporcunun mücadele ettiği U-25 Gençler Üç Bant Bilardo Şampiyonası Final Etabında Türkiye Şampiyonu oldu. Alptekin Canözkan, 2023 yılı U-25 Gençler Üç Bant Bilardo kategorisinde Genel Klasman Şampiyonu olarak Nisan ayı sonunda Yunanistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkeyi temsil etme hakkı kazandı.