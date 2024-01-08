Başkan Büyükkılıç, Hal esnafıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde Kayseri Hali'ni ziyaret ederek, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

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  • 08.01.2024 11:42
  • Güncelleme: 08.01.2024 12:34
Başkan Büyükkılıç, Hal esnafıyla bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın ilk iş gününde Kayseri Hali’ni ziyaret ederek, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Şehrin gıda zincirinde önemli bir yeri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi’ni (KAYSEM) ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tek tek esnafları gezip, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Esnaflarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, ürünleri de inceleyerek; “Esnafımıza hayırlı işler dilerken, Kayseri’mizde hem ürünlerin fiyatı uygun olduğunu hem de kaliteli ürünlerin olduğunu görüyor, gözlemliyoruz. Esnafımıza teşekkür ediyoruz. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış Kayseri esnafı diyoruz” diyerek, esnafa helalinden, bereketli kazançlar diledi. Hal ziyaretinde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz. Bir hafta başına daha eriştik. Hal esnafımızı sabahın erken saatinde ziyaret etmek suretiyle hem onları dinledik hem helalinden bol rızık temennilerinde bulunduk” dedi. Esnafların tavsiyelerine çok önem verdiklerini kaydeden Büyükkılıç, “Tavsiyelerini tabi ki çok önemsiyoruz. Geneliyle baktığımızda Kayseri’mize hep kaliteli malların geldiğini ve bu anlayış içerisinde de makul bir fiyat üzerinden de pazarlanması yönünde destek olduklarını görüyoruz. Hep söylediğimiz; Kayseri’miz esnaf şehridir ama ahi ahlakı ile ahlaklanmış bir esnaf anlayışı hayata geçirilmiştir. Haram helal noktasında her zaman hassasiyetleri olan çalışkan, dürüst, güvenilir, olduğu gibi malını pazarlayan ama kaliteli ürünlerin geldiğini de gördük” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, hal esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak ve esnafın milli, manevi hassasiyetine dikkat çekerek, şunları söyledi;

“Esnafımıza helalinden tekrar bol rızık diliyoruz. Onlar bizim yüz akımız diyoruz. Ne zaman vatan millet, bayrak dediğimiz zaman kendisini feda etmekten çekinmeyen anlayışın sahibi diyoruz. Nitekim bunu deprem döneminde yaşadık, gördük. Esnafımız, Allah razı olsun vermiş oldukları destekler ile hem oradaki kardeşlerimize, esnaflarımıza gerekli desteği azami gösterdiler. Bunu da tekrar hatırlatarak ben minnet duyuyor teşekkür ediyorum.”

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “İyi ki varlar, her birinin alnından öpüyorum, iyi ki varlar onlar bizim gururumuz ama en önemlisi bizim ilacımız birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız diyorum” ifadesinde bulundu. KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ise; “Memduh Başkanımız halkın içinde, devamlı esnafımızın arkasında, başkanımız şeref verdiler. Buradaki 118 tane esnafımız, yağmurda, çamurda, pandemide her zaman Kayseri’ye layık bir şekilde çalışmaya, gecenin 3’ünden öğlenin 3’üne kadar kaliteyi ve fiyatı Türkiye’de uygulamak için yapılan en büyük çalışmalar halimizdedir. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, halkımızın devamlı yanındayız, Allah işini gücünü rast getirsin” şeklinde konuştu.

Sıcak ve samimi bir şekilde karşılandığı esnaflara bereketli kazançlar dileyen Büyükkılıç, KAYSEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar ile de görüşerek, esnafların istek ve önerilerini dinledi. Başkan Büyükkılıç’a gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da eşlik etti.

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İHA

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