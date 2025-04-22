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Altın Bayrak ödüllü 23 Nisan'a özel çocuk koşusu düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Altın Bayrak' ödüllü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk koşusu düzenleyecek.

Altın Bayrak ödüllü 23 Nisan'a özel çocuk koşusu düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı’nda 'Altın Bayrak' ödüllü çocuk koşusu düzenlenecek. 7-15 yaş grubundaki çocukların katılım sağlayabileceği etkinlik saat 14.00’te başlayacak. Koşu öncesinde, 13.00-13.45 saatleri arasında göğüs numaraları dağıtılacak ve 13.30’da ısınma hareketleriyle minik sporcular, koşuya hazırlık yapacaklar.

Haber Merkezi

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