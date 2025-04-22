  • Haberler
  • Gündem
  • Genç Kızılay Kayseri Tiyatro Topluluğu, 'Ah Şu Gençler' ile Büyüledi!

Genç Kızılay Kayseri Tiyatro Topluluğu, 'Ah Şu Gençler' ile Büyüledi!

Genç Kızılay Kayseri Tiyatro Topluluğu, Turgut Özakman'ın unutulmaz eseri 'Ah Şu Gençler'i sahneleyerek yaklaşık 700 seyirciyi bir araya getirdi.

Genç Kızılay Kayseri Tiyatro Topluluğu, 'Ah Şu Gençler' ile Büyüledi!

Gençliğin enerjisi ve mizahın etkisi, samimi gönüllülükle birleşerek unutulmaz bir tiyatro akşamı sundu.

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, hem güldüren hem de düşündüren sahne performanslarıyla izleyicileri büyüledi. 

Geçen yıl kurulan Genç Kızılay Tiyatro Topluluğu, ilk olarak “Derse Çalışıyoruz” adlı oyunla seyircilerin karşısına çıkmıştı. Bu son gösterim ise topluluğun gelişimini ve yeteneklerini bir kez daha sergilemiş oldu.

Genç Kızılay Kayseri Tiyatro Topluluğu, 'Ah Şu Gençler' ile Büyüledi!

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret
Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret
Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Melikgazi'nin DigiEdu Projesi, e-Çevre Kategorisinde Dünya Finalinde Yerini Aldı
Melikgazi'nin DigiEdu Projesi, e-Çevre Kategorisinde Dünya Finalinde Yerini Aldı
Büyükkılıç'tan 23 Nisan Mesajı: 'Her şey çocuklar için'
Büyükkılıç'tan 23 Nisan Mesajı: 'Her şey çocuklar için'
Kayseri Büyükşehir'in 'Akıllı Şehir' Projesine Bakanlıktan Övgü
Kayseri Büyükşehir'in 'Akıllı Şehir' Projesine Bakanlıktan Övgü
MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi
MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!