Genç Kızılay Kayseri Tiyatro Topluluğu, 'Ah Şu Gençler' ile Büyüledi!

Gençliğin enerjisi ve mizahın etkisi, samimi gönüllülükle birleşerek unutulmaz bir tiyatro akşamı sundu.

Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, hem güldüren hem de düşündüren sahne performanslarıyla izleyicileri büyüledi.

Geçen yıl kurulan Genç Kızılay Tiyatro Topluluğu, ilk olarak “Derse Çalışıyoruz” adlı oyunla seyircilerin karşısına çıkmıştı. Bu son gösterim ise topluluğun gelişimini ve yeteneklerini bir kez daha sergilemiş oldu.