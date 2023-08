Altın Rekora Koşuyor

Sarraf İhsan Gülderdi, güncel piyasaları değerlendirdi. Altının haftaya yatay bir başlangıç yaptığını söyleyen Sarraf Gülderdi, altın fiyatlarının yıl sonunda yeni rekorlar kırabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Gülderdi, “Altın haftaya yatay bir başlangıç yaptı. Çeyrek altın şu an Kapalı Çarşı'da 2 bin 820 lira. 22 ayar altın bin 650 lira. Has altın ise şu anda bin 710 liradan Kapalı Çarşı'da işlem görmekte. 29,50’den Euro işlem görürken dolar ise şu anda 27 bandında hareket ediyor. Parite şu anda 1,1 seviyesinde, altının ONS’u ise bin 960 dolar bandında, özellikle dolar yönünde aşağı yönlü hareketleri gördük. Altını hareket ettiren etmenler arasında ONS fiyatı da şu anda kademeli olarak sanki yukarı yönlü hareket gibi görünüyor. Dövizler düzeltme hareketi yapıyor Euro bildiğiniz üzere 31’e kadar çıkmışken şu anda 29,50 seviyesinde. 27 buçuk, 28 bandına çıkan dolar ise şu anda 27’nin altına sarkmış pozisyonda. Şu anda kar satışları geliyor diyebilirim. Bir düzeltme olarak nitelendirebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmadan yıl sonuna kadar hem ONS fiyatının hem de dolar fiyatının yukarı yönlü hareket edecek tahminin de bulursak altının, çeyrek altın cinsinden 3 bin lirayı geçeceğini tahmin ediyoruz. Zaten 2 bin 910 liraya kadar çıkmıştı zirvesi oraydı. Şu an bin 820 liraya kadar gevşedi ama tekrardan yönünü yukarı verecektir. Bildiğiniz üzere geçen hafta hem Avrupa Merkez Bankası hem de hem federal rezerv Bankın yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımları gelmişti. 25 baz puanlık bir artırım geldi. Bu da ONS üzerinde ki baskıyı biraz daha arttırdı. Bununla birlikte ONS’un 2 bin doların üzerine yakın zamanda çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu da altın fiyatlarının yıl sonunda yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kapalı çarşıda altın ve döviz kurları şu şekilde;

Çeyrek altın: 2820 TL

22 Ayar Altın: 1650 TL

Has altın: 1710 TL

Dolar: 27,00 TL

Euro 29,50 TL.