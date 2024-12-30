'Altın yeni yıl öncesi aşağı yönlü hareketle başladı'

Kazancılar Çarşısı’nda altın ve döviz piyasalarını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, "Bildiğiniz üzere bu hafta yılın son haftası genelde altın fiyatlarının aşağı yönlü hareket ettiğini söyleyebiliriz. Kazancılar Çarşısı'nda çeyrek altın 4 bin 990 lira, 22 ayar altın 2 bin 900 lira, has altın ise 2 bin 995 liradan şu anda işlem görmekte 34,20’den Dolar işlem görürken 36,75’ten de Euro işlem görmekte altının ONS fiyatı ise 2 bin 610 dolar seviyesinde bugün itibariyle özellikle hem ay sonu kapatmaları hem yıl sonu kapatmaları olduğu için birçok esnaf bugün genelde bozdurma yönünde bir çarşıda hareketlilik söz konusu. Bundan sonra da tahmin ediyorum yarın da bu şekilde olacak ve yıl sonu kapatmalarını bu şekilde yapacaklar. Çünkü herkes fabrika sahibi olsun, sanayicisi olsun, tekstilcisi olsun ya da çarşı esnafı olsun. Yıl sonunda herkes hesabını, kitabını yapar ve defterini ona göre yeni yıla geçer. Döviz yönünde de hafif yönlü, aşağı yönlü hareketler gözlendi. Bu da en büyük etkisi buydu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bildiğiniz üzere yıl sonunda ilk defa faiz indirimine gitti. 250 bas puanla %47,5'a kadar düşürdü. Biz önümüzdeki aylarda da kademeli olarak düşeceğini tahmin ediyoruz. Herkese şimdiden mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu.

Kazancılar Çarşısı'nda güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde:

Has altın: 2.995 TL

Çeyrek altın: 4.990 TL

22 ayar altın: 2.900 TL

Dolar: 34,20 TL

Euro: 36,75 TL

ONS: 2.610 USD