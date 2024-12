İmam Hatip Okullarında Spor Oyunları heyecanı

İmam Hatip Spor Oyunlarında, Futsal, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Badminton, Bocce, Masa Tenisi, Dart, Okçuluk, Satranç, Yüzme, Atletizm, Tenis, Boks, Kickboks, Muaythai, Wushu, Karate, Taekwondo, Judo, Güreş, Bilek Güreşi, Bisiklet, Kayak, Kaykay ve Kano olmak üzere 25 farklı spor branşından başvurular alınacak olup son başvuru tarihi 17 Ocak 2025’tir.

Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf DUMAN, “ 2016 yılından bu yana İmam Hatip Okulları arasında bu heyecanı her yıl yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her ne kadar deprem, salgın gibi sıkıntılı zamanlarda ara vermiş olsak da kendi içimizdeki heyecanı her yıl diri tuttuk. Valimiz Gökmen Çiçek’in bu projeye sahip çıkması bize apayrı bir güç verdi. Bu şehir gençlerin gönlüne sporla dokunmayı adeta ondan öğrendi. Kulübümüz bu yıl 30 yaşına girdi. Bu anlamlı yılda böylesine güzel bir organizasyonla gireceğimiz için çok mutluyuz. Bu yıl organizasyonlarımızın büyük bölümünü yeni açılan kendi tesislerimizde yapacak olmamız da bize ayrı bir motivasyon veriyor. İYC Gençlik Merkezimiz ve içinde barındırdığı Kapalı Spor Salonumuz binlerce genci kucaklamak için bekliyor olacak.

Konuyla ilgili bilgi veren İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz MEMİŞ, "Tüm gençlerimiz bizim için çok değerli ancak imam hatipli gençler gözbebeğimiz. Kurumsal olarak her şeyimiz onlara hizmet etmek ve onlara değer katmak için varlar. Bu kurumlar onların dualarıyla büyüdü ve bundan sonrada öyle olacak. Bu ülkenin geleceği olan gençlerin milli ve manevi değerlerle donanmış olarak yetişmesi için her türlü zemini onların hakettiği şekilde hazırlamak için canla başla çalışıyoruz. Onları en kalbi muhabbetle kucaklıyoruz.

İmam Hatip öğrencileri arasında sporun yaygınlaşması, bu okulların cazibesinin artırılması ve okullar arası kaynaşmanın sağlanması için bu organizasyon çok önemliydi. Okulların sportif alanda gelişimi için de çok önemliydi. Gözbebeğimiz olan tüm okul ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Başvuru yapmak isteyen okul yetkilileri www.ihlsporoyunlari.com adresinden okul adına başvuru yapabilecektir.