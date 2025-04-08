Altınoluk Mahallesi'ne Yeni Sosyal Yaşam Merkezi Kazandırılıyor

Yeni yaşam merkezi, her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanıyor ve içerisine birçok sosyal ve fiziksel aktivite alanı ekleniyor. 3.938 metrekarelik bir alanda inşa edilecek olan merkez, erkek ve kadınlar için ayrı yüzme havuzları, 270 metrekarelik fitness ve spor salonları, sauna ve buhar odası gibi sağlıklı yaşam alanlarıyla donatılıyor.

Projede ayrıca, eğitim ve sosyal faaliyetler için 90 metrekarelik derslikler ve atölyeler, 43 metrekarelik bir bilgisayar odası ve 231 metrekarelik bir kütüphane yer alacak. Dinlenme ve sosyal etkinlikler için 90 metrekarelik bir kafeterya da halkın hizmetine sunulacak.

Özellikle çocuklar için tasarlanmış bir kütüphane ve oyun alanı, ailelerin çocuklarıyla keyifli zaman geçirebileceği sosyal alanlar oluşturacak. Ayrıca sağlık odası, diyetisyen odası ve mescit gibi önemli hizmetlerin de sunulması planlanıyor.

Bu yeni proje, bölgedeki sosyal altyapıyı önemli ölçüde güçlendirecek ve Kayserililerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayacak. Sosyal yaşam merkezinin tamamlanmasıyla birlikte, Altınoluk Mahallesi, modern ve dinamik bir sosyal yaşam alanına kavuşacak.