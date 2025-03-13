Aman Dikkat! Kırmızı ışıkta geçenler yandı

Trafikte Kırmızı ışıkta geçenlere ve özellikle mükerrer kırmızı ışıkta geçenlere ağır cezalar geliyor. İşte ayrıntılar...

Aman Dikkat! Kırmızı ışıkta geçenler yandı

Kırmızı ışık ihlali yapanlara uygulanması talep edilen cezalara da değinen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kırmızı ışıkta geçenlere 2 bin 167 lira cezai işlem uygulanıyordu. 'Bir yıl içinde üç ihlal yapıldığında 30, altı ihlal yapıldığında 45, dokuz ihlal yapıldığında 60 gün sürücü belgesi geri alınıyor.' deniliyor. Biz caydırıcılıkla ilgili taslağımızda kırmızı ışıkta geçmenin cezasını birincisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncüsünde 15 bin ve 30 gün sürücü belgesini alma, dördüncüsünde 20 bin ve 60 gün, beşincisinde 30 bin ve 90 gün, eğer bir yıl içinde 6'ncı defa düşüyorsa ehliyet iptal, rakam da 80 bin lira. Hem de göz doktoruna gönderiyoruz muayene olsun. Yıl 2025, halen kırmızı ışıkta durmamakla ilgili bir ölçüm yaparsak biz bu öz güveni bu şekilde sınamak istiyoruz. Bir yılda 6 kez olduğu zaman ehliyetini alıyoruz, sıfırdan gitsin ehliyetini alsın."

Haber Merkezi

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