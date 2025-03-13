Türkiye Geneli ve Uluslararası Madalya Başarıları: Ali Bahçeci Sporcularıyla Gururlu

Bahçeci, sporcunun yetenekleri ve azmi sayesinde büyük başarılar elde edildiğini vurgulayarak, “Yetenekli ve gayretli çalışan sporcularımızla daha büyük başarılar için çalışmalarımız devam ediyor. Sizleri de aramızda görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Başarıları ve ilerleyişleri ile dikkat çeken tekvando ekibi, ülke genelinde sporun yaygınlaşması ve daha fazla genç insanın kazandırılması hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.