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  • Türkiye Geneli ve Uluslararası Madalya Başarıları: Ali Bahçeci Sporcularıyla Gururlu

Türkiye Geneli ve Uluslararası Madalya Başarıları: Ali Bahçeci Sporcularıyla Gururlu

Spor yöneticisi ve tekvando antrenörü Ali Bahçeci, 456 sporcusu ile Türkiye genelinde kazandıkları 21 madalyanın yanı sıra uluslararası müsabakalarda elde ettikleri 33 madalyayla toplamda 510 madalya kazandıklarını duyurdu.

Türkiye Geneli ve Uluslararası Madalya Başarıları: Ali Bahçeci Sporcularıyla Gururlu

Bahçeci, sporcunun yetenekleri ve azmi sayesinde büyük başarılar elde edildiğini vurgulayarak, “Yetenekli ve gayretli çalışan sporcularımızla daha büyük başarılar için çalışmalarımız devam ediyor. Sizleri de aramızda görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Başarıları ve ilerleyişleri ile dikkat çeken tekvando ekibi, ülke genelinde sporun yaygınlaşması ve daha fazla genç insanın kazandırılması hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber Merkezi

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