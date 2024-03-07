Amatör Spor Kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sene de iki kez gerçekleştirilen amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı.
Sümer Stadyumunda gerçekleştirilen törene AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı (ASKF) Mutlu Önal, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, amatör spor kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.
Törende sezonu başarı ile tamamlayan takımlara kupaları verilirken 90 kulübe de malzeme yardımı gerçekleştirildi. Spor kulüplerine içerisinde top, tekmelik, çorap ve kaleci eldiveninden oluşan koliler verildi. Tören protokol üyelerinin spor kulüplerini ziyaret etmesiyle sona erdi.