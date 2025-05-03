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Anadolu Federasyonu Stratejik Planlama ve Yönetim Çalıştayı Kayseri'de yapıldı

Kayseri Müsiad Salonunda gerçekleştirilen Anadolu Federasyonu'nun 'Stratejik Planlama ve Yönetim' Çalıştayı, federasyon üyesi dernek ve vakıfların yoğun katılımıyla tamamlandı.

Anadolu Federasyonu Stratejik Planlama ve Yönetim Çalıştayı Kayseri'de yapıldı

Çalıştayın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri’nin tarih içinde yaşadığı imar planlarının şehrin gelişiminde belirleyici olduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonların geleceğe yön vermedeki önemine dikkat çekti.

Anadolu Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aldemir ise federasyonun uzun soluklu çalışmalarını anlatarak, sivil toplum kuruluşlarının bölgesel ve uluslararası etkisine değindi.

Özellikle Suriye'deki rejim değişikliğinin ardından bölgeye giden kuruluşların yalnızca yıkımları gözlemlemekle kalmaması gerektiğini belirtti. Aldemir, Anadolu Federasyonu’nun 2006 yılında "Aile Çalıştayı" ile başlayan sürecinin önemini vurguladı ve 20 yıl sonra hükümetin 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin, bu vizyonun geç de olsa benimsendiğini gösterdiğini söyledi.

Haber Merkezi

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