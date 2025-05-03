Kayseri'nin Genç Dehalarından KKTC'de Teknofest Başarısı
Sosyal inovasyonda çığır açan Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2025 Tekno Fest yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.
Kurdukları TİM 3 ekibiyle geleceğin enerji kaynaklarını şekillendiren gençler, "Damlalardan Elektrik, Geleceğe Kazanç" adlı projeleriyle Türkiye birincisi olarak adlarını altın harflerle yazdırdı. Yenilikçi fikirleriyle sürdürülebilir enerjiye yepyeni bir soluk kazandıran ekip, hem bilim dünyasında hem de Kayseri’de büyük takdir topladı.
Bu ödül, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin somut bir göstergesi olurken, Talas Belediyesi’nin inovasyon merkezinin vizyoner desteğini de ortaya koydu.
TİM 3 ekibi, Türkiye’nin teknolojik geleceğine umut vadeden adımlarıyla, yeniliğin ve başarının sınırlarını bir kez daha zorladı.