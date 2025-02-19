Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Üyeleri Kayseri'de

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, dernek başkanı ve üyeleri belediyenin çalışmalarını değerlendirdi. Levent Karakaya, ziyarette yaptığı konuşmada, "Derneğimizin kıymetli başkanına, yönetim kurulu üyesi dostlarımıza, değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ortak aklın ürünü, mahallenize yapılacak olan hizmetlere vesile olmanız temennisiyle sizlere başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'i de tebrik eden Karakaya, "Yakında inşallah Ramazan ayını idrak edeceğiz. Şimdiden Ramazan ayınızı tebrik ediyorum, Kadir Gecelerine erişmenizi temenni ediyorum. Ağız tadıyla da bayramlar yapmamızı diliyorum," dedi.

Şehrimize Yapmış Olduğunuz Çalışmalardan Dolayı Teşekkür Ederiz

Levent Karakaya, ayrıca kente yapılan hizmetlerden dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Kayseri Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Yönetim Kurulu olarak sizi ziyarete geldik. Öncelikle şehrimize yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Belediye hizmetlerinin paylaşımında biz muhtarlar olarak sizlerden aldığımız bilgileri vatandaşla paylaşarak Kayseri’de daha fazla insanın yapılan bu hizmetlerden faydası olmasıyla alakalı destek vermek isteriz. Belediyelerle muhtarlar el birliği içerisinde olursa daha güçlü mahalleler, daha güçlü ilçeler ve daha güçlü bir şehir meydana çıkar. Biz iş birliği içerisinde yapmış olduğunuz hizmetlere teşekkür ediyoruz," diye konuştu.