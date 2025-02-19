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Nöroloji Uzmanı Mehmet Canbolat, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkez ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında, merkezin bölümleri tek tek incelendi ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Nöroloji Uzmanı Mehmet Canbolat, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri’de sosyal ve sağlık hizmetleri kapsamında projeleri ile dikkat çeken Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye’nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat, merkezde alanında uzman kişilerle sürekli fikir alışverişinde bulunarak merkezin gelişimine katkı sağlıyor.

Merkezdeki ziyaret sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve daire başkanları da hazır bulundu. Ziyaretin amacı, merkezin faaliyetlerini daha da ileriye taşımak ve engelli bireylere yönelik hizmetleri artırmak olarak belirtildi. Prof. Dr. Canpolat, merkezi gezerek iki nöroloji uzmanı olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Merkezin gelişmesine katkı sağlayan ziyaretler, sosyal ve sağlık hizmetleri açısından büyük önem taşıyor. Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgilerin edinildiği ziyaret, merkezin daha ileriye taşınması hedefini taşıyor.

 

Haber Merkezi

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