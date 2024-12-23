Anahtar Parti İl Başkanı'ndan Kayseri'yi idare edenlere teşekkür

Başkan Öztürk, "Bu kadar yüksek binalar yapmanın bir anlamı yok"

KAYSERİ(1HA)- Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk," Kayseri, yapı denetim konusundaki takibi açısından belediyelerimizle titiz davranıyor. Bunlar çok güzel şeyler ama mesele şu: Yani 50 katlı bir bina ne kadar yüksek yapılırsa yapılsın, maliyeti artırmış oluyorsunuz. Şehirleşme alanlarımız o kadar genişken, hala aynı yerlerde daha yoğun binalar yapmak, birim metrekareye düşecek basıncı artıracak. Bu kadar yüksek binalar yapmanın bir anlamı yok." dedi.

Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Deprem hakkında konuşan Öztürk, "Gölcük’te yaşanan büyük depremden sonra biliyorsunuz yapı denetim firmaları kuruldu. Bunlar bir şekilde işletiliyor ve doğru işletiliyor. Kayseri bu konuya titiz bakıyor, hakkını vermem lazım. Kayseri, yapı denetim konusundaki takibi açısından belediyelerimizle titiz davranıyor. Bunlar çok güzel şeyler ama mesele şu: Yani 50 katlı bir bina ne kadar yüksek yapılırsa yapılsın, maliyeti artırmış oluyorsunuz. Şehirleşme alanlarımız o kadar genişken, hala aynı yerlerde daha yoğun binalar yapmak, birim metrekareye düşecek basıncı artıracak. Bu kadar yüksek binalar yapmanın bir anlamı yok. Bizim buradan sıyrılmamız lazım" şeklinde konuştu.

Kurum ve kuruluşlarla istişarelerinin ne yönde olduğuna da değinen Öztürk,"Kayseri’nin insanları güzel, kurum ve kuruluşlarımız da aynı güzelliği kendi içlerinde barındırıyor. Müracaat ettiğimiz hem devlet kurumları hem de STK’larımız hızlı dönüş yapıyorlar. Çünkü Kayseri şunun farkına vardı: Kayseri bir barış şehri, bir güven şehri, birlikte yaşamanın kolay olduğu bir şehir olma konusunda bir irade ortaya koydu. Bu zaman zaman eksilmeler ve çoğalmalar olsa da, temelde bu anlayışla devam ediliyor. Kayserimizi idare eden insanlara bu konuda elini taşın altına koyan insanlara şükranlarımızı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Anahtar Parti Kurucular Kurucu Üyesi Hasan Sami Özvarinli ve Ülkü Ocakları, MHP arasında yaşanan olay ile ilgili konuşan Öztürk şunları söyledi: “Hasan Sami beyin yaptığı açıklamalar partimizin bilgisi dahilinde ve onayıyla yapılmış bir şey değildi. Kendi şahsi bir ifadesi oldu. Bununla ilgili, parti genel merkezimiz disiplin mekanizmalarını çalıştırdı ve o konuda süreç yürüyor. Biz doğrulara doğru, yanlışlara yanlış diyeceğiz.”