Melikgazi Belediyesi'nden Tarihe Dokunuş: 16 eser restore edildi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tarihi eserlerin orijinal dokusunu koruma amacıyla büyük bir titizlikle yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı. Başkan Palancıoğlu, “Geçmişten ilham alarak geleceği inşa etmek, vatandaşlarımıza ilham olacak ve geçmişle gelecek arasında köprü oluşturacak tarihi eserlerimize büyük önem veriyoruz. Melikgazi, köklü tarihi ve birbirinden kıymetli eserleriyle dikkat çekiyor. Medreselerden konaklara, türbelerden hanlara kadar geniş bir yelpazede tarihi zenginliklerimizi koruyarak yeniden işlev kazandırıyoruz” dedi.

Başkan Palancıoğlu, görevde bulunduğu 5.5 yıllık süre içerisinde restore edilen eserler arasında 700 yıllık Köşk Medrese, 500 yıllık Gön Han, Bakkaloğlu Konağı, Mustafa Bey Konağı, Sırçalı Kümbet, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Gavremoğlu Konağı, Dört Ayak Türbesi, Bezirhan Çeşmesi, Etiler Çeşmesi, Gülük Cami Çeşmesi, Hasinli Çeşmesi, Seyitgazi Çeşmesi, Filinta’nın Konağı, Ağırnas Sokak Sağlıklaştırması ve Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi’nin bulunduğunu belirtti.

Restorasyon çalışmalarının ardından tarihi eserlerin yeniden işlev kazandırılarak hizmete sunulmasının büyük bir heyecan yarattığını ifade eden Palancıoğlu, “Filinta’nın Konağı, ‘Mektep Melikgazi’ projemize ev sahipliği yaparak öğrencilerimize tarihi bir ortamda eğitim imkanı sağladı. Tarihi Gön Han, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı nezih bir mekan olmaya hazırlanıyor. Kayseri’nin bağcılık kültürünü yaşatacak olan Bakkaloğlu Konağı ve kültür-sanat atölyeleri ile şehre yeni bir renk kazandıracak olan Nazmi Toker Görsel Sanatlar Merkezi, Melikgazi’ye değer katacak projelerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi’nin değer hizmetleri ile yeni değerleri ilçeye kazandırmaya devam edeceğini belirterek, Melikgazi’nin kültürel zenginliklerini gelecek kuşaklara aktarma konusundaki kararlılığını vurguladı.