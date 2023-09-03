Anbar'da Kat Karşılığı 56 Daire ve 4 Dükkan İhalesi Yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi'nde 1 blok 56 adet daire ve 4 dükkn için ihale yapılacağını söyledi.

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  • 03.09.2023 13:45
  • Güncelleme: 03.09.2023 15:59
Anbar'da Kat Karşılığı 56 Daire ve 4 Dükkan İhalesi Yapılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi’nde 1 blok 56 adet daire ve 4 dükkân için ihale yapılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesi olarak Anbar Mahallesi’nde büyük çaplı kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesindeki çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi olarak birçok mahallede kentsel dönüşüm yapıyoruz. İlçemiz gelişiyor ve büyüyor. Anbar Mahallemiz yaptığımız tüm çalışmalarla daha prestijli hale geliyor. Gelişiyor ve büyüyor. Melikgazi’mizin yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede Anbar Mahallesi’nde kat karşılığı 56 adet daire ve 4 dükkan için ihale düzenleyeceğiz. Katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı 6 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’de Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleşeceğimiz ihalemize bekleriz" dedi.

İHA

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