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Ani Sağanak Kayseri'yi Vurdu: İHH Ekibi Vatandaşların Yardımına Koştu

Kayseri'de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, Gülük ve İstasyon mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgeye hızla ulaşan 'İHH Arama Kurtarma ekibi' mağdur olan vatandaşlara destek sağladı.

Ani Sağanak Kayseri'yi Vurdu: İHH Ekibi Vatandaşların Yardımına Koştu

Yoğun yağışın etkisiyle sokaklar göle dönerken, İHH ekipleri su tahliye çalışmalarına katılarak zarar gören noktalarda müdahalelerde bulundu. Bölgede bulunan vatandaşlar, ekiplerin hızlı hareket ederek yardıma koşmasının büyük bir fark yarattığını belirtti.

Yetkililer, su baskını nedeniyle meydana gelen hasarın tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade ederken, bölgedeki ekiplerin mağdur vatandaşlara yardım sağlamaya devam ettiği bildirildi.

 

 

Haber Merkezi

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