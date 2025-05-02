Saadet Partisi'nden Kayseri'deki Altyapı Sorunlarına Tepki
Saadet Partisi Kayseri Mahalli İdareler Başkanı Adnan Vedat Kenanoğlu, mevsim geçişleriyle birlikte her yıl yaşanan şiddetli yağışların şehirde ciddi sorunlara yol açtığını belirtti. Kenanoğlu, özellikle ani su baskınlarının Kayseri'nin birçok bölgesinde vatandaşları zor durumda bıraktığını ifade etti.
Vatandaşların yanı sıra araçlar ve iş yerlerinin de bu olumsuz hava koşullarından etkilendiğini dile getiren Kenanoğlu, “Her yıl aynı manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu durum artık ihmal edilemez. Kayseri’de altyapı çalışmalarının acilen gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.
Kenanoğlu, yerel yönetimlerin altyapı konusunda daha kalıcı ve etkin çözümler üretmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.