Ankara'da seyir halindeki karavan alev alev yandı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamp alanına gitmekte olan karavanda yangın çıktı.

Ankara'da seyir halindeki karavan alev alev yandı
Kayseri GündemEditör

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde kamp alanına gitmekte olan karavanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kızılcahamam istikametinden Çamlıdere kamp alanına seyir halindeki karavan bir anda alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler tüm karavanı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen karavan kullanılamaz hale geldi.

Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Ücretsiz olunca 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti
Ücretsiz olunca 3 günde 30 bin kişi ziyaret etti
Gönüllü Kuruluşlar Memur Sen'de bayramlaştı
Gönüllü Kuruluşlar Memur Sen'de bayramlaştı
Feci kazada 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi: 4 yaralı
Feci kazada 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi: 4 yaralı
Lezzetli bal için orman kurdular
Lezzetli bal için orman kurdular
Geçen yıl Kayseri'de 7.888 kişi vefat etti
Geçen yıl Kayseri'de 7.888 kişi vefat etti
Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Sertifika ve Bayram Sevinci
Yabancı Uyruklu Öğrencilerde Sertifika ve Bayram Sevinci