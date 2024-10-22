Ankara'daki Kayseri toplantısına davetiye krizi

Ankara'da organize edilen  'Marka Şehir Kayserimiz için Birlikte Neler Yapabiliriz?' toplantısına MHP Kayseri Milletvekilleri, yalnızca 'Whatsapp' üzerinden davetiye gönderilmesi ve nezaketsiz bulunduğu gerekçesiyle katılmadılar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından Ankara'da organize edilen  'Marka Şehir Kayserimiz için Birlikte Neler Yapabiliriz?' toplantısında davetiye krizi yaşandı. 

Ankara'daki Kayseri toplantısına davetiye krizi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, programın davetiyesi yalnızca ‘Whatsapp’ üzerinden iletilmesi gerekçesiyle toplantıya katılmadı.

Konuya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a programın davetiyesi sadece Whattsapp'tan gönderilirken protokol ve nezaket kuralları yok sayıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüzel kimliğine karşı yapılan bu küçük düşürücü ve nezaketsiz tavır karşısında MHP Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy’un yanı sıra İl Başkanımız Enes Ertuğrul Kalın da programa katılmadı” şeklinde açıklama yapıldı.

Haber Merkezi

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