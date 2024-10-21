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Evde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Evde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde evde fenalaşan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Arıçay Sokak’ta ikamet eden 5 yaşındaki M.K. iddiaya göre evde birden fenalaşarak bayıldı. Yakınlarının 112 Acil Sağlık Merkezi’ni araması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan işlemlerin ardından morga kaldırılırken, kesin ölüm nedeni ise otopsiden sonra belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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