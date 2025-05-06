Anneler Gününde, 1038 Anneye Ücretsiz Kayserispor Maç Bileti
Kayserispor'dan Antalyaspor maçında 1038 kadın taraftara ücretsiz bilet KAYSERİ(1HA)- Kayserispor, Antalyaspor ile oynayacağı maçta Anneler Günü kapsamında 1038 kadın taraftarı misafir edecek.
Kayserispor, Süper Ligin 35’nci haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Kayserispor bu maçta 1038 kadın taraftarı misafir edecek. Kulüpten yapılan açıklamada, “Anneler Gününe özel, Antalyaspor maçında 1038 kadın taraftarımıza biletler ücretsiz olacak! Kayserispor Passolig’i olan kadınlarımızı Şehrin kalbine davet ediyoruz. Passolig gişeleri hafta içi Kayserispor Buluşma Noktası’nda saat 17.00’ye kadar, maç günü ise stadyumda hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.